Атаки ЗСУ локально вплинули на роботу ЧФ

Після успішних атак ЗСУ по об'єктах Чорноморського флоту, зокрема кораблів та штабу, Росія отримала серйозну шкоду для локального впливу в Чорному морі. Про це повідомили у прес-службі Міноборони Британії у вівторок, 26 вересня.

За даними британської розвідки, кульмінаційним моментом в атаках на Чорноморський флот є удар по його штабу в тимчасово окупованому Севастополі. Нагадаємо, внаслідок атаки по штабу ЧФ загинуло щонайменше 34 офіцери, серед яких – командувач флоту Віктор Соколов.

«Фізична шкода для ЧФ РФ майже точно серйозна, але локальна. Флот майже точно зберігає спроможність виконувати свої основні завдання воєнного часу – завдання ракетних ударів і локального патрулювання. Проте ймовірно, що його здатність здійснювати ширше патрулювання у регіоні та забезпечувати де-факто блокаду українських портів надалі зменшиться», – повідомили у прес-службі Міноборони Британії.

У розвідці додали, що Росія тепер матиме погіршену здатність захищати свої військові об'єкти в порту Севастополя та проводити необхідне обслуговування техніки. ЗСУ поставили Росію у ситуацію, коли вона має реагувати на дії України. На думку британської розвідки, це демонструє, що українська армія може підірвати символічну та стратегічну потужність Кремля в окупованому Севастополі.

У звіті ISW додали, що загибель адмірала Чорноморського флоту Віктора Соколова та інших російських офіцерів призведе до значних збоїв у командуванні та управлінні Чорноморським флотом Росії. Зазначимо, наразі Соколов є найвищим російським офіцером, якого ліквідували під час повномасштабного вторгнення Росії до України з усіх.