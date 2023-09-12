Наслідки ударів дронів по комплексу Москва Сіті у центрі російської столиці

Після численнихударів дронів по Москві Кремль встановлює нові системи ППО та надалі запевняє населення, що ситуація під контролем. Про це повідомили в міністерстві оборони Великої Британії у Twitter у вівторок, 12 вересня.

Як розповіли у відомстві, посилаючись на дані своєї розвідки, останніми тижнями Росія переглянула структуру своєї системи ППО малої та середньої дальності навколо Москви, прагнучи більш ефективно захищатися від атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які атакують місто мало не щодня.

На початку вересня 2023 року російські системи ППО СА-22 довкола столиці були розміщені на висотних будинках.

Раніше, після ударів по авіабазах в Енгельсі та Рязані в грудні 2022 року, Росія також розмістила SA-22 на дахах офіційних будівель у Москві.

«Це ймовірно дозволить системі виявляти та вражати цілі типу БПЛА. Однак, ймовірно, це також покликане служити гучним запевненням громадськості в тому, що влада контролює загрозу», – додали в розвідці.

Нагадаємо, що у ніч на 1 вересня Росію знову атакували безпілотники. Попри заяви окупантів, що усі дрони вдалося збити, місцеві телеграм-канали повідомляли про влучання у Підмосков'ї та Курській області