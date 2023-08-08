Російська влада посилює міць Росгвардії, розраховуючи на її провідну роль у випадку заколотів та інших внутрішніх потрясінь, які можуть статися на тлі війни в Україні. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.

Як зазначають аналітики, 4 серпня 2023 року президент РФ Владімір Путін підписав закон, який дозволить оснастити Росгвардію важким озброєнням.

«Розгалужена організація, яка налічує до 200 тис. військовослужбовців на передовій, Росгвардія була створена в сучасному вигляді у 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення посилити сили було ухвалене після невдалого заколоту ПВК «Вагнер» у червні 2023 року», – йдеться у повідомленні.

При цьому попри твердження Золотова, що його сили «відмінно» показали себе під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія здійснила якісь ефективні дії проти «Вагнера». Водночас вона була створена для придушення саме таких загроз внутрішній безпеці, зазначається в дописі.

«Оскільки Золотов раніше припускав, що важка техніка повинна включати артилерію та ударні вертольоти, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ресурси для Росгвардії як однієї з ключових організацій для забезпечення безпеки режиму», – зауважують в британському міністерстві.

Так званий заколот у Росії «вагнерівці» почали ввечері 23 червня після того, як російська армія нібито вдарила по їхніх тилових таборах. Після так званих мирних домовленостей, яких було досягнуто ввечері 24 червня, «вагнерівці» розвернули свої колони в польові табори.