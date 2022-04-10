25% виторгу від продажу мему передадуть фонду «Повернись живим»

Мем Coffin Dance, на якому ганські трунарі танцюють під час несення труни, продали за $1,046 млн (372 Ethereum) на платформі Foundation. Частину виторгу від продажу пожертвують Україні. Про це 9 квітня у Twitter повідомив лідер гурту Бенджамін Айду.

В анонсі аукціону було зазначено, що відео виставляють, щоби підтримати Україну. Група заявила, що 25% виторгу від продажу мему передадуть фонду «Повернись живим» для допомоги українській армії та її народу.

«Ця битва не лише за Україну, а й за всю вільну Європу. Якщо Україна не вистоїть, світ може опинитися на порозі Третьої світової війни», – сказав Бенджамін Айду у відеоролику.

Власник NFT із культовим зображенням матиме право на безмежне безоплатне комерційне використання мему та його частин, а також використання візуального образу Dancing Pallbearers для виробництва мерчу в будь-якій країні світу.

Dancing Pallbearers також відомий як Dancing Coffin, Coffin Dancers, Coffin Dance Meme. Гурт очолює Бенджамін Айду, який заснував групу в 2003 році. Їхнє відео, яке поєднали з піснею Astronomia Тоні Ігіна, на якому ганські трунарі танцюють під час несення труни, стало вірусним у 2020 році. Пізніше мем використовувався для розсилання повідомлень по всьому світу під час пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що мущиканти, митці та прості люди по всьому світу намагаються всіляко підтримати Україну. До прикладу, у Великій Британії зірки зібрали 16 млн доларів для України. Раніше також Джамала зібрала у Німеччині 67 млн євро для ЗСУ. Окрім того, нещодавно легендарний гурт Pink Floyd записав пісню на підтримку України. Також раніше львівський панк-гурт «Бетон» презентував пісню «Kyiv Calling», що є кавером на пісню легендарного британського гурту The Clash «London Calling».