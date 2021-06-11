У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниця, 11 червня:

На форумі місцевого самоврядування у Львові закликали президента та уряд залишити більше грошей у бюджетах громад. Обговоримо ініціативи та заяви учасників форуму.

Що збудують на території проданої з аукціону виправної колонії у Львові. Переможці торгів публічного озвучили свої наміри. Кажуть, що обійдеться без величезних житлових комплексів.

Нові скандали навколо медіа у Львові. Сайт Вголос перейшов під зовнішнє управління представників Григорія Козловського. Серед них є і місцеві депутати. А канал НТА перевірять за прояви антисемітизму в ефірі.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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