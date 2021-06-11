На форумі місцевого самоврядування говорили про децентралізацію та місцеве самоврядування

На Всеукраїнському форумі місцевого самоврядування, який проходить цими днями у Львові, обговорили результати децентралізації та подальші реформи місцевого самоврядування. На подію з’їхалося понад 300 міських голів зі всієї України.

Учасники підготували проект резолюції, яку скерують до центральної ради. Зокрема, у документі йдеться про реформування системи оподаткування, а також зміни в містобудівному законодавстві.

На форумі підтримали законопроект №5066 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо подальшого зміцнення фінансової спроможності громад». Пропонується збільшити частку зарахування ПДФО до бюджетів територіальних громад з 60% до 65%. Це дозволить громадам вкладати більше коштів у розвиток шкіл, дитсадків, інфраструктуру тощо.

Крім того, учасники форуму пропонують внести певні зміни до Бюджетного кодексу. Зокрема, закріпити, що до бюджетів територіальних громад мають зараховувати 50% від адміністративних штрафів при порушенні ПДР.

«Я вважаю, що 50% має лишатися в місті. Тоді ми будемо мати більше коштів на встановлення камер і взагалі на інвестиції в інфраструктуру. Сьогодні у Львові більшість переходів вже є освітлені. Тобто ми навіть коли проекти розробляємо, то думаємо наперед», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Також мер Львова підтримує зміни щодо ДАБІ. Пропонується надати повноваження з державного контролю за будівництвом органам місцевого самоврядування. А ще – не допустити надання таких повноважень приватним юридичним особам.

«Зараз приватний бізнес говорить: «А давайте ми самі собі будемо видавати дозволи і самі себе будемо контролювати». Тільки у явіть це в нашій державі, де часто суди, прокуратура, поліція не зважають на факти корупції. Тому такий закон нереалістичний. Тому єдиний шанс зменшити корупцію – передати ДАБІ у підпорядкування органів місцевого самоврядування. Це вже довів Львів – єдине місто України, де знесли незаконну багатоповерхівку», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, це вже VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування, який 10-11 червня триває у Львові.