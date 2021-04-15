У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 15 квітня:

Динаміка поширення ковіду на Львівщині сповільнилася. Рішення щодо можливих послаблень карантину у Львові розглянуть у п’ятницю, 16 квітня, а сьогодні біля ратуші влаштували масовий пікет працівники місцевих ринків. Обговоримо ситуацію з коронавірусом у регіоні.

«Львівводоканал» виплатив давню позику, що дозволила забезпечити цілодобове водопостачання в місті. І все більше мешканців Львова мають можливість споживати воду без хлорування. З’ясуємо, як це працює.

Президент Зеленський звільнив десятьох голів ліквідованих районних адміністрацій і призначає нових керівників укрупнених районів. Головою Яворівської РДА став юрист і політик з партії «Варта» Ярослав Коминський. Дізнаємося більше про кадрові призначення на Львівщині.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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