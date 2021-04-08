У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 8 квітня:

Карантин у Львові продовжили ще на тиждень до 19 квітня. Можливі послаблення для початкової школи, ринків та літніх майдачиків кав’ярень і ресторанів. Довідаємося про всі рішення місцевої комісії з протидії коронавірусу.

Квартири, машини і гроші, гроші, гроші. А ще дорогі годинники, зброя, квадроцикли і снігоходи. Заглянемо у нові декларації львівських політиків і дізнаємося імена найбагатших депутатів міської ради.

У Львові таки збудують грандіозний IT-Park у районі вулиці Стрийської. Державний банк Польщі виділив понад 80 млн євро на цей проект. Обговоримо перспективи будівництва офісів та бізнес-нерухомості у Львові з головним архітектором міста Антоном Коломєйцевим.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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