«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 8 квітня
До теми
- У Львові визначили 43 місця концентрації автомобільних аварій ZAXID.NET
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«Ми не бачили таких уражень легень у 30-40-річних. І діти – раніше їх було дуже мало...».
Головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук ZAXID.NET
- З’явився список відсторонених після рішення РНБО львівських митників ZAXID.NET
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 8 квітня:
- Карантин у Львові продовжили ще на тиждень до 19 квітня. Можливі послаблення для початкової школи, ринків та літніх майдачиків кав’ярень і ресторанів. Довідаємося про всі рішення місцевої комісії з протидії коронавірусу.
- Квартири, машини і гроші, гроші, гроші. А ще дорогі годинники, зброя, квадроцикли і снігоходи. Заглянемо у нові декларації львівських політиків і дізнаємося імена найбагатших депутатів міської ради.
- У Львові таки збудують грандіозний IT-Park у районі вулиці Стрийської. Державний банк Польщі виділив понад 80 млн євро на цей проект. Обговоримо перспективи будівництва офісів та бізнес-нерухомості у Львові з головним архітектором міста Антоном Коломєйцевим.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».
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До теми
«Ми не бачили таких уражень легень у 30-40-річних. І діти – раніше їх було дуже мало...».
Головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук ZAXID.NET
Головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук ZAXID.NET
ZAXID.NET