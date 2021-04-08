Рішення про можливе послаблення карантину розглядатимуть 13 квітня

Наступного тижня у Львові планують розглянути можливість часткового послаблення карантину. Про це під час брифінгу за підсумками міської комісії з питань ТЕБ і НС 8 квітня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Йдеться про послаблення, що стосуються навчання початкової школи, роботи непродовольчих ринків і відкриття літніх майданчиків. За словами Андрія Садового, остаточні рішення про можливе послаблення карантину прийматимуть у вівторок, 13 квітня, за результатами моніторингу епідситуації з Covid-19 у місті.

Зазначимо, що станом на 8 квітня на коронавірус на Львівщині захворіли 113,4 тис. мешканців, із них 2,8 – померли, а 83,5 вилікувались.