Сьогодні відбулися дебати між кандидатами на голову Львівської ОТГ Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. ZAXID.NET коротко переказує півтори години дебатів.

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Андрій Садовий почав першим – за жеребкуванням. Каже, ми пережили драматичні роки, а опонентам легко його критикувати, бо він немає на кого кивати – немає босів і спонсорів. «Якщо є успіх, то це успіх всіх львів'ян, якщо є якісь проблеми – то це завжди Садовий. Така доля міського голови». Зарплати чиновників не високі – 50-60 тисяч в місяць, вдвічі менше, ніж отримує сам Синютка. Відповідальність заступника мера – 18 тисяч людей, Синютки – три помічники. Половина списку «Європейської солідарності» – це забудовники, а сам Синютка проти забудови міста. Як так можна? Так, у Львові є незаконні забудови, але вони з'явилися, коли Синютка керував областю і обласна ДАБІ це погоджувала.

У нас вражаючі зміни у медицині, підприємці домогають, а уряд їм перешкоджає. В області продали медичні установи, які зараз були б корисні, там зараз було б 4000 місць. Львів першим почав доплачувати медикам через коронавірус. Безкоштовне тестування у межах міста немає сенсу – 150 тисяч щоранку в'їжджає у місто, ввечері виїжджає. Таке треба робити по всій країні. Краще відкривати нові ліжка. Рішення продовжити працювати на карантині вихідного дня – це спільне із підприємцями, складені на них протоколи будуть скасовані у судах.

Кампанія вдесятеро дешевша, ніж кампанія Синютки. Найдорожча покупка останніх років – Skoda, за яку ще рік треба віддавати кошти. Під час роботи в мерії Синютка завжди був дуже лояльним і виконавчим, ми багато зробили разом. Коли йому запропонували йти в ЛОДА, то він радився зі мною, чи йти. Порадив іти – це кар'єрний ріст. Сміттєва блокада принизила Львів, але ми вижили. Ми довго йшли до заводу і за 24 місяці він дійсно буде. І це буде перший завод в Україні. Сміттєвий завод має бути на території міста.

На більшості документів про кредитні кошти для міста стоять підписи Синютки, він завжди казав, що це класно, що Львів найкраще працює із європейским банком. Ми залучаємо кошти максимально прозоро і красиво, йдуть непрості часи, інші міста хотіли би так, але їм не дають.

Перед нами непросте голосування у другому турі, у багатьох містах явка була мінімальною – тільки 10% мешканців прийшли на вибори. Прийдіть і проголосуйте.

Олег Синютка почав із втрат – згадав про смерть Марії Байко та Івана Горошка і запропонував помолитися за їхні душі. Каже, львів'яни зараз мають новий виклик – вести країну за собою. Під час кампанії ходив дворами і почув, що Львів стане містом змін. Зарплати мера і його заступників завеликі, прості люди стільки не отримують. Забудовники в списку? Це люди вибрали таких депутатів і ці депутати далі будуть змінювати місто. Коли я займався дорогами, жодна із них не зимувала розритою, а зараз – Бандери, Шевченка, Пекарська, Хмельницького. У Львові будують з порушенням генпану: «Забудовується все, що завгодно і там живуть точно не львів'яни – тільки 10% львів'ян покращують свої житлові умови. Чому ви вбили сьогоднішній і завтрашній день Львова своїми забудовами?»

Ви 10 років сиділи на великій купі сміття і в 2016 році ця купа загорілася. Півтора роки немає Порошенка і Синютки, а сміття і далі возиться по Україні.

Боротьба з коронавірусом виявилася великим фейком. Люди з позитивним тестом не можуть потрапити до лікарні – нема місця. Треба зберегти медиків, бо на них вже дивиться Польща. У нас складна ситуація, а ми ще й вбиваємо підприємців через карантин вихідного дня. А мерія ще й зіштовхнула підприємців і правоохоронців між собою, прийнявши рішення про продовження робочого дня у вихідні. Місцева влада – це слуги слуг, вона не робить нічого для підприємців. Перше, що зроблю, – прийму новий генплан міста. І буде аудит всіх будівельників.

Кампанію оплачує «Європейська солідарність», ні в кого нема сумнівів, що там є люди, які мають гроші. Але я не є бухгалтером партії. Найдорожча покупка останніх років – вживаний автомобіль Audi. «Ми живемо як на долоні. Ми дивимося на світ простими очима, а не з вікна Шевченківського гаю». Я пішов з мерії, коли у нас почали не співпадати цінності, у мене зникла можливість творити добро.

На Львові зараз тавро – «Львів = тверді побутові відходи». Це треба забрати. Сміттєпереробний завод для Львова треба побудувати за межами Львова. Побудую завод за два роки. Дороги навколо Львова – це заслуга моєї команди. Коли будував вулицю Бандери від Коперника до Чупринки, то вартість була на третину менша, а умови ті самі.

Люди у мерії будуть чесні і професійні. Вони є і сьогодні, але залякані. Коли я йшов з мерії, борг був 770 млн, зараз він зріс у шість разів. На шляху Садового вже був один шлях банкрутства – це «Галицькі івестиції», зараз місто йде по такому самому шляху. Кожен львів'янин винен 10 тисяч гривень.

Львів на роздоріжжі – або прогрес, або ми зупинимося. Щоб був розвиток, потрібні зміни. Дякую опонентам – Руслану Кошулинському, Ігорю Васюнику, Ігорю Кузьмаку, які публічно підтримали мене. Не допустіть реваншу.