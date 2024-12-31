Червоним кольором позначені межі детального плану території

Депутати Львівської міської ради на засіданні у вівторок, 31 грудня, погодили детальний план території в районі вул. Трускавецької та межі міста, що передбачає будівництво громадського центру зі спорткомплексом та штучним льодом, а також багаторівневого паркінгу.

Детальний план охоплює територію 13,8 га, обмежену вул. Трускавецькою, вул. Кульпарківською та межею міста зі сторони Сокільників. Нині тут розташований гаражний кооператив «Автофортеця», відкрита автостоянка та СТО.

На цій території пропонують збудувати громадський комплекс – спортцентр зі штучним льодом та багаторівневий паркінг. На перспективу, замість окремих гаражів, проєкт ДПТ також передбачає будівництво багаторівневих паркінгів. Оскільки територія ДПТ розташована впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, обмеження висоти для нового будівництва становить до 30 м.

Детальний план також передбачає впорядкування вул. Трускавецької, що зараз є непроїзною, та її сполучення з вул. Княгині Ольги. На перспективу також планують запустити по вул. Трускавецькій громадський транспорт. Також уздовж всієї вулиці запланували прокласти велодоріжку з двостороннім рухом.

Після затвердження ДПТ користувачі та власники земельних ділянок можуть звертатися за містобудівними умовами та обмеженнями на нове будівництво.