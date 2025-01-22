Для приготування пухких дерунів важливо правильно вибрати картоплю. Краще обирати крохмалисті сорти і не тримати очищену картоплю у воді, щоб не втратити її цінний крохмаль. Для досягнення ідеальної консистенції варто обмежити кількість борошна і ретельно помішувати масу. Якщо хочете отримати деруни, схожі на оладки, спробуйте перебити картоплю в блендері.

Інгредієнти:

картопля – 5 шт.;

яйце – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л.;

сіль та перець до смаку;

цибулина – 1 шт.;

сметана (для картопляної маси) – 1 ст. л.;

свинячий фарш – 200 г;

олія для смаження – 3 ст. л.;

сметани для подачі – 200 г.

Спосіб приготування:

Овочі почистьте. Натріть половину цибулини на дрібну терку, потім на цю ж дрібну терку натріть картоплю і знову цибулю. Трішки відтисніть масу, щоб позбутись зайвої рідини, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Додайте до овочевої маси яйце, борошно, сметану, сіль та перець до смаку і перемішайте до однорідності. Також окремо посоліть та поперчіть свинячий фарш.

Розігрійте сковорідку з олією. Столовою ложкою викладіть картопляну масу, зверху на неї покладіть трішки фаршу і закрийте все картопляною масою так, щоб вона повністю прикрила фарш. Сформуйте решту дерунів за таким же принципом.

Смажте деруни з обох боків на невеликому вогні до золотавої скоринки. Потім викладіть їх на застелене пергаментом деко або у форму та доведіть до готовності у розігрітій до 180 градусів духовці 10 хв (режим нагрівання «верх-низ»). Подавайте деруни гарячими зі сметаною.