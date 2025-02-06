Київський клуб продовжує підготовку до другої частини сезону

У четвер, 6 лютого, київське «Динамо» на навчально-тренувальних зборах в Туреччині зіграє з македонською «Шкендією». Поєдинок стартує о 16:00 за київським часом.

Кияни першу частину зборів присвятили двом завершальним матчам Ліги Європи проти турецького «Галатасарая» (3:3) та латвійського РФШ (1:0). Попрощавшись з єврокубками підопічні Олександра Шовковського можуть цілковито зосередитись на подальшій підготовці до другої частини сезону в УПЛ.

Нинішній суперник «Динамо» за свою історію чотири рази завойовував золоті медалі чемпіонату Македонії, а також двічі перемагав у Кубку та одного разу у Суперкубку країни. Минулий сезон команда завершила на другому місці, набравши однакову кількість очок зі «Стругою», але пропустивши її вперед за додатковими показниками.

«Шкендія» вже встигла зіграти п’ять спарингів, в яких здобула дві перемоги, здолавши македонські «Белласіку» (4:0) та «Тіквеш» (2:1 ) і зазнала трьох поразок – від казахського «Єлімай Семея» (0:3), луганської «Зорі» (1:2) та австрійського «Санкт-Пельтена» (0:1). Гра з «Динамо» стане завершальною для македонців на підготовчому етапі до другої частини сезону.

«Шкендія» вже стала традиційним суперником киян під час зимових зборів. Команди тричі зустрічалися у товариських поєдинках, і усі рази в Туреччині (один раз була зафіксована нічия (1:1) і двічі мінімальну перемогу (1:0) здобували кияни). Крім того, «Динамо» та «Шкендія» зустрічалися у Юнацькій Лізі УЄФА-2019/20: у Києві «біло-сині» розгромили суперника з рахунком 8:0, а на виїзді було зафіксовано результативну нічию 2:2.

Цікаво, що нині за македонців на правах оренди виступає 21-річний півзахисник «Динамо» Решат Рамадані, який свого часу перейшов до столичного клубу якраз зі «Шкендії».

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Динамо». На перемогу киян дають 1,52, тоді як успіх Шкендії оцінюють у 5,00. Нічия котирується у 4,40. Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,51, тоді як тотал менше 2,5 – 2,38.

Де дивитися товариський матч між «Шкендією» та «Динамо»

У прямій трансляції гру покаже клубний YouTube-канал «Динамо». А за 30 хвилин до стартового свистка розпочнеться передматчева студія.