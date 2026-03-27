На думку Дмитра Кулеби, барель нафти може коштувати 200 доларів

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що війна Трампа проти Ірану загрожує не тільки зростанням ціни на нафту, адже через Ормузьку протоку світ отримує інші важливі продукти.

Як можуть зрости ціни на нафту?

На думку Дмитра Кулеби, Іран може підштовхнути ситуацію до того, що барель нафти коштуватиме 200 доларів. Все буде залежати від того, скільки нафти країни ОПЕК вивезуть на світовий ринок, щоб стримати та стабілізувати ситуацію.

Якщо ціни на нафту безперервно зростатимуть, то це призведе до рецесії світової економіки. І поки є проблеми з проходом суден через Ормузьку протоку, немає шансів на повернення цін до довоєнного рівня. Однак наразі можна керувати високою ціною, щоб вона не росла ще більше.

Дмитро Кулеба пояснив, що нинішня ситуація вже створює великий тиск на світову економіку.

Чим світу загрожує війна в Ірані?

«Усі зараз зосереджені на нафті й цінах на скраплений природний газ, але не слід забувати, що через протоку також проходить 20% світових добрив», – зауважив Дмитро Кулеба.

Колишній міністр додав, що якщо весною добрива не потраплять на ринки та їх не закуплять фермери перед новим сільськогосподарським сезоном, то стрімко зростатимуть ціни на продовольство у світі та загостриться проблема голоду. Він також уточнив, що насправді війна в Ірані породжує проблеми, які стосуються не тільки енергоресурсів.

«Мова не лише про те, чи вистачить у нас бензину для автомобілів, а й про те, чи буде в нас достатньо їжі, щоб прогодувати світове населення», – пояснив ексміністр.

Додамо, що у серпні 2025 року Організація Об’єднаних Націй офіційно визнала голод в Секторі Гази. За даними ООН, від нестачі їжі постраждали понад 2 мільйони людей.

Нагадаємо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.