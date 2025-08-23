39% населення повідомили, що проводили дні без їжі

Організація Об’єднаних Націй офіційно підтвердила, що в Секторі Гази є повномасштабний голод. Від нестачі їжі постраждали понад 2 млн людей, з яких понад 600 тис. – можуть загинути від голоду, йдеться у звіті ООН.

Відповідно до спільного аналізу Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Всесвітньої продовольчої програми, ЮНІСЕФ та ВООЗ, до кінця вересня 2025 року по всій території Сектора Гази понад 640 тис. людей зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої безпеки – Фази 5. Зазначимо, Фаза 5 – це повномасштабний голод, про який оголошується, якщо організації зафіксували екстремальну нестачу їжі, гостре недоїдання та смерті від голоду серед населення.

За даними ООН, ще 1,14 млн людей у Газі перебуватимуть у стані надзвичайної потреби (Фаза 4), а також 396 тис. людей – у кризових умовах. Загалом від нестачі їжі в Газі постраждають 2 млн 176 тис. людей.

«Майже два роки конфлікту, неодноразові переміщення та суворі обмеження гуманітарного доступу, що посилюються неодноразовими перебоями та перешкодами в доступі до їжі, води, медичної допомоги, підтримки сільського господарства, тваринництва та рибальства, а також крахом систем охорони здоров'я, санітарії та ринку, призвели до голодної смерті людей», – йдеться у звіті.

Зазначається, що доступ до їжі в Секторі Гази серйозно обмежений, а станом на липень кількість домогосподарств, які повідомляли про дуже сильний голод, зросла вдвічі по всій території та втричі у Газі порівняно з травнем 2025 року. 39% населення повідомили, що проводили дні без їжі.

У липні в Газі зафіксували 12 тис. дітей гострим недоїданням – за даними ООН, це найвищий щомісячний показник за всю історію спостережень. З початку року кількість дітей, що голодують, зросла у шість разів – це означає, що майже четверта дитина страждала від важкого гострого недоїдання.

Згідно з даними звіти, кількість дітей, які, як очікується, опиняться в групі серйозного ризику смерті від недоїдання до кінця червня 2026 року, потроїлася з 14,1 тис. до 43,4 тис. Кількість вагітних та жінок, які годують грудьми та можуть опинитися в групі ризику, зросла з 17 тис. до 55 тис. до 2026 року.

«Вплив помітний: кожна п'ята дитина народжується передчасно або з недостатньою вагою», – йдеться в аналізі.

Зазначається, що липня поставки продовольства та допомоги для Сектора Гази зросли, проте залишаються недостатніми. 98% сільськогосподарських угідь на території пошкоджені або недоступні, різко скоротився доступ до безпечної питної води та санітарних послуг, що спричиняє зростання захворювань.

Нагадаємо, 10 червня Ізраїль затримав екоактивістку Грету Тунберг, яка прямувала вітрильником до Сектора Гази. За словами Тунберг, вона та ще 11 активістів намагалися «прорвати ізраїльську облогу» до Сектору Гази та привернути міжнародну увагу до гуманітарної кризи там. В Ізраїлі назвали це «медіапровокацією» та депортували активістів.