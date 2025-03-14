Експерименти на кухні можуть зробити будь-який рецепт піци унікальним. Замінивши класичний соус на квасолевий хумус з копченою цибулею та додавши вʼялені томати і моцарелу, можна створити нову, цікаву версію цієї страви. Такий підхід дозволяє поєднати знайомі смаки з новими і несподіваними нотками.

Інгредієнти:

для тіста:

борошно – 130 г;

оливкова олія – 1 ст. л.;

цукор – ½ ч. л.;

сухі дріжджі – 3 г;

дрібка солі;

вода – 75 мл;

для піци:

вʼялені томати – 50 г;

моцарела – 50-70 г;

квасолевий (або інший улюблений) хумус – 100 г;

чорний перець до смаку;

оливки – 25 г;

рукола – 10 г.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, оливкову олію, цукор, сухі дріжджі, сіль та теплу воду, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Вимішайте тісто та залиште його відпочивати в теплому місці на 40 хвилин без протягів.

Поріжте вʼялені томати та натріть моцарелу.

Розкачайте готове тісто в корж, зробіть невеликі бортики і змастіть його квасолевим хумусом з копченою цибулею. Посипте хумус чорним перцем за смаком.

Присипте піцу натертою моцарелою, додайте вʼялені томати та оливки.

Випікайте піцу при 220 градусах протягом 10 хвилин на середньому рівні. Після випікання прикрасьте піцу свіжою руколою.