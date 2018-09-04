Дональд Трамп змінив радника з національної безпеки США

Новим радником Трампа з нацбезпеки став Джон Болтон

СвітРоман Ганкевич, 23 березня1480

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Дональд Трамп змінив радника з національної безпеки США
фото Радіо Свобода
Дональд Трамп подякував Герберту МакМастеру за службу

Президент США Дональд Трамп звільнив Герберта МакМастера з поста радника президента з нацбезпеки. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у ніч на п'ятницю, 23 березня.

«Я дуже вдячний за службу Герберту МакМастеру, він зробив видатну роботу і назавжди залишиться моїм другом», - написав американський президент.

На посаду МакМастера президент США призначив Джона Болтона, який у минулому працював постійним представником в ООН .«Я радий повідомити, що Джон Болтон стане моїм новим радником із національної безпеки», - додав Трамп.

Він також додав, що офіційно Болтон буде призначений на цю посаду 9 квітня.

Макмастер обіймав посаду радника Трампа з нацбезпеки з лютого 2017 року. Раніше він служив на різних командних посадах в армії Сполучених Штатів, брав участь в операціях в Афганістані та Іраку.

Республіканець Болтон з 2001-го по 2005 рік працював заступником держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Був постпредом США при ООН з 2005-го по 2006 рік. Політик відомий своїми консервативними поглядами на зовнішню політику.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря та запропонував на цю посаду кандидатуру чинного директора ЦРУ Майка Помпео.

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