Дональд Трамп змінив радника з національної безпеки США

Дональд Трамп подякував Герберту МакМастеру за службу

Президент США Дональд Трамп звільнив Герберта МакМастера з поста радника президента з нацбезпеки. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у ніч на п'ятницю, 23 березня.

«Я дуже вдячний за службу Герберту МакМастеру, він зробив видатну роботу і назавжди залишиться моїм другом», - написав американський президент.

На посаду МакМастера президент США призначив Джона Болтона, який у минулому працював постійним представником в ООН .«Я радий повідомити, що Джон Болтон стане моїм новим радником із національної безпеки», - додав Трамп.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018

Він також додав, що офіційно Болтон буде призначений на цю посаду 9 квітня.

Макмастер обіймав посаду радника Трампа з нацбезпеки з лютого 2017 року. Раніше він служив на різних командних посадах в армії Сполучених Штатів, брав участь в операціях в Афганістані та Іраку.

Республіканець Болтон з 2001-го по 2005 рік працював заступником держсекретаря США з питань контролю над озброєннями і міжнародної безпеки. Був постпредом США при ООН з 2005-го по 2006 рік. Політик відомий своїми консервативними поглядами на зовнішню політику.

Як відомо, президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона з посади держсекретаря та запропонував на цю посаду кандидатуру чинного директора ЦРУ Майка Помпео.