У 2025 році логістичні перевезення з окупованих українських територій до Білорусі тривають

Дотична до звинуваченого у державній зраді колишнього народного депутата та бізнесмена Віктора Медведчука компанія постачає товари з окупованих територій України до Білорусі. Серед клієнтів компанії – білоруські промислові гіганти. Про це у вівторок, 1 липня, повідомили журналісти Білоруського розслідувального центру.

Журналісти встановили, що у 2024 році білоруські підприємства прийняли 674 вагони різноманітних вантажів з окупованих Росією територій України. З цієї кількості понад 40% припадало на останній квартал. Перевізником було російське ТОВ «Флоранс».

Здебільшого компанія «Флоранс» перевозила металеву та мінеральну сировину, але наприкінці 2024 року з’явилася нова позиція – антрацит. Уже в четвертому кварталі дев’ять вагонів цього вугілля доставили для ВАТ «Скідальський цукровий комбінат».

У 2025 році перевезення з окупованих українських територій до Білорусі продовжуються, хоча й у набагато менших масштабах. За даними «Спільноти залізничників Білорусі», у першому кварталі 2025 року білоруські підприємства за посередництва «Флоранс» отримали 30 вагонів вантажів. 14 вагонів із різними сталевими виробами прийняла «Металургійна компанія Промбудметал». Сім вагонів листової сталі отримало ЗАТ «ОЗТМ» (Осиповицький завод транспортного машинобудування), стільки ж вагонів ливарного коксу в цей період було поставлено для ВАТ «Гомельбудматеріали».

Згідно з інформацією «Спільноти залізничників Білорусі», логістичний ланцюжок має такий вигляд: вантажі вивозять з окупованих регіонів Донбасу, Запоріжжя та Херсонщини залізницею в Росію, а звідти – у Білорусь. «Флоранс» виступає організатором перевезення на російській ділянці маршруту і далі до білоруського кордону, після чого за товар відповідають білоруські перевізники-експедитори.

За даними БРЦ, у лютому 2025 року з Єнакієвого на окупованій частині Донеччини до станції Степ’янка під Мінськом вирушило близько 70 тонн металевої продукції. Одержувачем була «Металургійна компанія Промбудметал», а експедитором на території Білорусі – ТОВ «Авантрейл».

Журналісти також дізналися, звідки йшли деякі вантажі: у 2024 році товари надсилав ТОВ «Донецький завод кислотостійких матеріалів». Він поставив дві партії по 69 тонн діабазових порошків для приватного підприємства «Спецхімкомплект», зареєстрованого в Мінській області.

До основних білоруських заводів, які купляють товари, що надходять через «Флоранс», належать:

автомобільний гігант «БелАЗ»;

«Осиповицький завод транспортного машинобудування»;

мінський виробник будівельних матеріалів ВАТ «Керамін».

Наприкінці 2023 року проєкт «Система» вперше повідомив про зв’язок між «Флоранс» і держзрадником Віктором Медведчуком. Журналісти виявили, що на окупованому Донбасі маловідома компанія витіснила попереднього перевізника, пов’язаного з олігархом Сергієм Курченком, і стала основним логістичним оператором.

Раніше «Слідство.Інфо» та кіберспільнота KibOrg з’ясували, що у 2023 році компанія «Флоранс» вивозила українське зерно, а також вподовж минулого року обслуговувала кримський титановий бізнес, який після анексії півострова перейшов від олігарха Дмитра Фірташа до підсанкційних російських олігархів Аркадія та Бориса Ротенбергів.