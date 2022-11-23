Росіяни вдарили по Куп’янську Харківської області

Двоє людей загинули внаслідок обстрілу російськими воєнними злочинцями Куп’янська на Харківщині, повідомив вранці в середу, 23 листопада, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, під ворожим ударом опинилися житловий будинок та поліклініка. Також є руйнування школи.

Тимошенко повідомив, що загиблі виявилися перехожими. Чи є загиблі або поранені в обстріляних будівлях – не повідомляється.

Нагадаємо, вночі 23 листопада росіяни ракетою С-300 зруйнували пологове відділення у Вільнянську Запорізької області, внаслідок чого загинув хлопчик, народжений два дні тому. Його мати вижила. Також важкі поранення отримав лікар, який у той момент перебував у відділенні.