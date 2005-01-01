Екс-працівника військової комендатури «ЛНР» засудили до 8 років в'язниці

Суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього працівника військової комендатури самопроголошеної «Луганської народної республіки». Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області.

«У Луганській області до 8 років позбавлення волі засуджено колишнього «заступника начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська», - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, чоловік звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (носіння боєприпасів) Кримінального кодексу.

Встановлено, що громадянин України, будучи «заступником начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська», протягом 2015-2016 років виконував функції з організації роботи так званої «комендатури», проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями «ЛНР», складав графіки патрулів і нарядів.

У грудні 2016 року, на виконання вказівок невстановлених осіб так званого «Міністерства державної безпеки «ЛНР», чоловік прямував пішки в районі колишньої шахти «Батьківщина» в Попаснянському районі Луганської області, де його і виявили співробітники поліції та Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Під час затримання у чоловіка виявлено та вилучено 2 ручні осколкові гранати та паспорт «ЛНР».