Екс-працівника військової комендатури «ЛНР» засудили до 8 років в'язниці

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:212470

До теми

Суд засудив до 8 років позбавлення волі колишнього працівника військової комендатури самопроголошеної «Луганської народної республіки». Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області.

«У Луганській області до 8 років позбавлення волі засуджено колишнього «заступника начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська», - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, чоловік звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь в діяльності терористичної організації) і ч. 1 ст. 263 (носіння боєприпасів) Кримінального кодексу.

Встановлено, що громадянин України, будучи «заступником начальника штабу військової комендатури Жовтневого району міста Луганська», протягом 2015-2016 років виконував функції з організації роботи так званої «комендатури», проводив профілактичні бесіди з військовослужбовцями «ЛНР», складав графіки патрулів і нарядів.

У грудні 2016 року, на виконання вказівок невстановлених осіб так званого «Міністерства державної безпеки «ЛНР», чоловік прямував пішки в районі колишньої шахти «Батьківщина» в Попаснянському районі Луганської області, де його і виявили співробітники поліції та Управління Служби безпеки України в Луганській області.

Під час затримання у чоловіка виявлено та вилучено 2 ручні осколкові гранати та паспорт «ЛНР».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Прикордонники Польщі затримали небезпечного злочинця, який намагався в’їхати до України ZAXID.NET
Суд дав 15 років тюрми російському найманцю за вбивство українських військових ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук