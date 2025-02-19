Розроблена система взагалі не відповідає технічному завданню

У середу, 19 лютого, САП і НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила понад 246 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «Дзвін».

Слідчі розповіли, що у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з товариством, яке не мало досвіду створення ні систем управління військами, ні спеціалізованого програмного забезпечення. За 4 роки технічне завдання на побудову системи незаконно змінювали 13 разів, це збільшило вартість робіт на 300 млн грн. При цьому функціонал системи зменшили в десятки разів. Лише на корегування документації витратили понад 115 млн грн.

«Розроблена система взагалі не відповідає технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами», – розповіли в САП і НАБУ.

Під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню. Причетні до схеми зловмисники почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Після початку розслідування вони пришвидшили роботу та безкоштовно модернізували систему, щоб зробити її більш схожою на початковий задум.

Попри очевидні недоліки, наприкінці 2022 року систему було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ. А вже 2024 року замість усунення недоліків чи відмови від неефективного рішення на «Дзвін» планували виділити додаткове фінансування.

«Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх», – зазначили в НАБУ

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант;

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор;

ексначальник управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник;

директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Що відомо про систему «Дзвін»

«Дзвін» розробляли як автоматизовану систему управління та контролю бойовими діями стратегічного, оперативного і частково тактичного рівня. За задумкою, система має:

у напівавтоматичному та автоматичному режимах генерувати документи бойового управління;

створювати та відслідковувати картографічну інформацію;

отримувати вичерпні дані про власні війська;

отримати наявні розвіддані;

отримати дані про війська противника, їх поточне і перспективне забезпечення;

проводити розрахунки співвідношення сил і засобів, оптимальності їх застосування у різних сценаріях.

Нагадаємо, 11 лютого НАБУ спільно з СБУ викрили колишніх посадовців концерну «Укроборонпром», які займалися розкраданням державних коштів протягом 2016-2019 років. За цей період зловмисники вивели на свої рахунки понад 107 млн грн.