Електронні вибори впевнено виграє Наливайченко

Валентин Наливайченко

Політик – абсолютний переможець президентського рейтингу соцмереж. Лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко посідає перше місце в народних праймеріз – електронному голосуванні загальнонаціонального проекту «Україна Славетна». Голосування відбувається в соцмережах. Два місяці поспіль люди обирають саме В. Наливайченка, пише «Інформатор», посилаючись на прес-службу політика.

«Праймеріз особливо часто використовуються в США. Попередні вибори популярні також у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, з 2005 року – в Італії, з 2006 – у Франції. Ми робимо їх в Україні», – наголосив координатор загальнонаціонального проекту «Україна Славетна» В. Зубанов.

Голосування стартувало 4 вересня і охопило всі регіони України. Рейтинг відбувався у три етапи: перший – 12 рейтингових політиків, другий – 6 півфіналістів, 3 – фінал – трійка найкращих. Мета рейтингу: проаналізувати популярність учасників у соціальних мережах та надати можливість лідерам перевірити ефективність діяльності обласних партійних осередків.

«Рух «Справедливість» не фінансується олігархами і не бронює собі місць у замовних рейтингах. Ми довіряємо лише народним голосуванням і непідконтрольним соцмережам. Я вдячний українцям за голоси. Не підведу», – зазначив Валентин Наливайченко.

Нагадаємо, коментуючи заяви Рабіновича і Поклонської, Наливайченко заявив, що «завдання Кремля затято виконують його біси».