Уряд Естонії ухвалив рішення надати Україні черговий пакет військової допомоги. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

«Україна, як і раніше, потребує нашої допомоги та підтримки у протистоянні російській агресії. Наш пакет допомоги цього разу відповідає запитам про допомогу, що надійшли від України, а також двостороннім угодам Сил оборони та Кайтселійта з їхніми партнерами в Україні», – сказав естонський міністр оборони Ханно Певкур.

Новий пакет допомоги включає безпілотники, набори для чищення зброї, засоби індивідуального захисту та зимове обмундирування.

Раніше естонці передавали Україні джавеліни, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв'язку, медикаменти, засоби індивідуального захисту та сухпайки.

У співпраці з Німеччиною Естонія передала Україні два польові шпиталі та медикаменти на суму близько 15 мільйонів євро. У співпраці з Нідерландами та Норвегією Естонія надала третій польовий госпіталь за 7,8 млн євро.