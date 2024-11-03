Морська риба має бути в раціоні кожної людини принаймні пару разів на тиждень, особливо, у короткі і похмурі осінні дні. Філе хека з кускусом і овочами – це варіант швидкого приготування корисної і смачної вечері, адже вона готується у духовці.

Інгредієнти:

200 г філе хека (1 філе);

30 г кускусу;

2 томати чері;

Половина невеликої червоної цибулини;

Половина лимона;

1 дрібка насіння фенхелю;

2 ст. л. оливкової олії (або соняшникової);

сіль та перець до смаку.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно на 5 хвилин запарити кускус з розрахунку 1:2, ділиться покроковим приготуванням страви шев-кухар Євген Клопотенко.

Очищену і нарізану півкільцями цибулю і розрізані на четвертинки чері обсмажуємо у розігрітій олії до м’якості цибулі. Потім додаємо до овочів спеції – сіль, перець, насіння фенхелю, сік чверті лимона. Додаємо запарений кускус, перемішуємо і знімаємо з вогню.

Філе хека солимо з обох боків. На пергамент викладаємо кускус з овочами, зверху –рибу. Пергамент загортаємо конвертом і перев’язуємо з двох боків кулінарною ниткою.

Відправляємо нашу вечерю в розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. Коли риба готова, поливаємо її соком чверті лимона. Можна подавати страву у розкритому конверті з пергаменту або викласти її на тарілку.

Кускус можна замінити іншою крупою або овочами, що вам смакують більше. Також таким способом можна готувати й іншу морську рибу – окуня, тріску тощо.

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