Слово «фріттатта» на перший погляд може здатися чимось екстравагантним, але насправді це просто омлет в італійському стилі. Основна особливість – він завжди готується з начинкою. До збитих яєць італійці додають різноманітні інгредієнти, такі як овочі, зелень, сир, м'ясо чи ковбасу. Можна приготувати «зелений» омлет із шпинатом, зеленою цибулею та зеленим горошком. Це ідеальний соковитий весняний сніданок.

Інгредієнти:

шпинат – 200 г;

яйця – 4 шт.;

зелена цибуля – 4 пера;

вершкове масло – 1 ст. л.;

сир (фета або звичайний твердий) – 60 г;

зелений горошок (свіжий або заморожений) – 50 г;

кріп – 2 гілочки;

цукор – 1 ч. л.;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця збийте в мисці з сіллю і перцем. Сир натріть на крупній тертці, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Горошок відваріть протягом трьох хвилин в підсоленій і підсолодженою киплячій воді.

Вершкове масло розтопіть на сковороді і обсмажте на ньому половину шпинату протягом трьох хвилин, постійно помішуючи.

Додайте дрібно нарізану зелену цибулю, смажте ще хвилину.

Додайте горошок і залийте збитими яйцями. Посипте сиром і відправте на 10 хвилин в розігріту до 180 градусів духовку. При подачі викладіть другу половину листя шпинату і складіть омлет вдвічі.