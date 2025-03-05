Мексиканський суп – відмінний спосіб додати більше бобових до вашого раціону, адже вони багаті на клітковину і мають низьку калорійність. Ви можете експериментувати з різними видами квасолі чи нутом, додаючи їх до супу для ще більшого смаку. Для більш насиченого смаку можна приготувати на м’ясному бульйоні, використовуючи курку або яловичину. Не бійтеся додавати різноманітні спеції, як-от чилі, кмин чи паприку, щоб підкреслити мексиканський характер страви.

Інгредієнти:

червона квасоля – 200 г;

оливкова олія – 20 мл;

часник – 2 зубчики;

червона цибуля – 1 шт.;

перець чилі – 1/2;

томати пелаті (або свіжих томатів) – 300 г;

кмин – 2 дрібки;

зелений солодкий перець – 1 шт.;

кукурудза (заморожені зерна) – 200 г;

кінза – 1 пучок;

сік 1 лайма;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Переберіть квасолю, щоб видалити пошкоджені плоди, промийте її у воді. Помістіть боби у глибоку миску, залийте водою та залишіть на ніч замочуватися. Зранку воду злийте і промийте квасолю, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Очистьте цибулину та 2 зубчики часнику. Половину перцю чилі розріжте, видаліть насіння. Далі все подрібніть. У каструлю з товстим дном налийте 20 мл оливкової олії та обсмажте протягом 5 хвилин цибулю, часник і перець чилі, постійно перемішуючи. Додайте у каструлю 1 літр води, попередньо подрібнених томатів, замочену квасолю, кмин, доведіть суміш до кипіння та варіть на маленькому вогні 30 хвилин.

Додайте кукурудзу, порізаний кубиками зелений солодкий перець, сіль до смаку і варіть ще протягом 5-7 хвилин. Коли суп буде готовий, всипте у каструлю подрібнену зелень кінзи та влийте сік з одного лайму.