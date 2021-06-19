Крістіан Еріксен після виписки із лікарні планує повернутися із родиною додому

29-річному гравцю збірної Данії з футболу Крістіану Еріксену вживили пристрій для підтримки серцевого ритму та вже виписали з лікарні. На матчі Євро-2020 гравець пережив зупинку серця.

Після виписки Еріксен відвідав своїх напарників по збірній і тепер планує повернутися із родиною додому, передає ВВС.

«Операція пройшла успішно і в цих обставинах у мене все добре. Було чудово знову побачити хлопців. Думаю, не варто й говорити, що я вболіватиму за них у понеділок під час матчу з Росією», – розповів він.

Чи продовжить він спортивну кар’єру невідомо. Однак варто зазначити, що із дефібрилятором грає Дейлі Блінд – захисник збірної Нідерландів. Його імплантували також через проблеми із серцем.

Що трапилося на матчі Данія – Фінляндія

29-річний півзахисник данської збірної Крістіан Еріксен знепритомнів під час матчу із Фінляндією в суботу, 12 червня, наприкінці першого тайму. Через це матч тимчасово призупинили.

Медики робили йому непрямий масаж серця, а згодом терміново госпіталізували. Його стан стабілізувався в лікарні. Відомо, що футболіст почувається краще – він може дихати та розмовляти. Виявилося, що Еріксен пережив зупинку серця.

Після цієї інформації УЄФА дозволила командам дограти. Матч закінчився із рахунком 0:1 на користь Фінляндії. Автором єдиного голу став Йоель Пох'янпало.