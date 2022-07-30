«Газпром» заявив, що припинив поставку до Латвії

«Газпром» заявив, що припинив постачання до Латвії. 30 липня поставки припинили нібито через «порушення покупцем умов відбору».

«Сьогодні ПАТ «Газпром» припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу», – йдеться у заяві, повідомив «Интерфакс».

Згідно з загальнодоступними даними оператора латвійської газотранспортної системи Conexus Baltic grid, у суботу вранці газ продовжує надходити до Латвії. Однак потік вдвічі менший допустимої потужності.

За даними звітів «Газпрому», у 2020 році він поставив до Латвії 1,622 млрд кубометрів газу, у 2019 – 1,664 млрд кубометрів.

Зазначимо, що Латвія вирішила повністю відмовитися від російського газу з 1 січня наступного року.

Нагадаємо, що раніше «Газпром» заявив про припинення поставок газу до Нідерландів та Фінляндії, а також Польщі, які відмовилися платити за газ в рублях. Також «Газпром» скоротив постачання газу чотирьом країнам ЄС: Австрії, Італії, Німеччині та Франції. Це рішення в ЄС назвали політичним.

Зазначимо, що ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Для цього країнам Євросоюзу треба буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію. До слова, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту газу з Росії. Також про повну незалежність від російського газу оголосила Польща.