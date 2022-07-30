«Газпром» заявив про припинення постачання газу в Латвію
Причиною називають порушення умов відбору
«Газпром» заявив, що припинив постачання до Латвії. 30 липня поставки припинили нібито через «порушення покупцем умов відбору».
«Сьогодні ПАТ «Газпром» припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу», – йдеться у заяві, повідомив «Интерфакс».
Згідно з загальнодоступними даними оператора латвійської газотранспортної системи Conexus Baltic grid, у суботу вранці газ продовжує надходити до Латвії. Однак потік вдвічі менший допустимої потужності.
За даними звітів «Газпрому», у 2020 році він поставив до Латвії 1,622 млрд кубометрів газу, у 2019 – 1,664 млрд кубометрів.
Зазначимо, що Латвія вирішила повністю відмовитися від російського газу з 1 січня наступного року.
Нагадаємо, що раніше «Газпром» заявив про припинення поставок газу до Нідерландів та Фінляндії, а також Польщі, які відмовилися платити за газ в рублях. Також «Газпром» скоротив постачання газу чотирьом країнам ЄС: Австрії, Італії, Німеччині та Франції. Це рішення в ЄС назвали політичним.
Зазначимо, що ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Для цього країнам Євросоюзу треба буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію. До слова, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту газу з Росії. Також про повну незалежність від російського газу оголосила Польща.