Перша сесія депутатів нового скликання Харківської міської ради визнала відсутнього в Харкові Геннадія Кернеса мером міста без складання присяги.

На сесії були присутні новообрані депутати міської ради, почесні громадяни Харкова, представники духовенства, керівники правоохоронних органів, журналісти. Кернеса не було.

З трибуни сесії голова міської ТВК Ольга Мозгова, зачитавши постанову про реєстрацію Кернеса мером Харкова, зазначила: за змістом статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» присягу складає лише особа, яка вперше була обрана на посаду селищного, сільського або міського голови.

Мозгова наголосила, що Кернеса обрали міським головою не вперше, і він уже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом у трудовій книжці. Тому Кернес, хоч і не був присутній на сесії, набув повноважень міського голови Харкова.

Кернес не з'являвся на публіці ще з 23 серпня. 10 вересня речник міськради Харкова Юрій Сидоренко заявив, що Кернес перебуває на лікарняному. А вже 15 вересня він підтвердив, що в міського голови двостороннє запалення легень через зараження коронавірусом. До того ж у Геннадія Кернеса ускладнилися хронічні хвороби та старі травми.

Спочатку Кернес лікувався в Харківській лікарні №17. Однак уночі 16 вересня його госпіталізували спецлітаком для перевезення хворих Bombardier Challenger до Німеччини. Друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс повідомив, що очільника Харкова доставили до клініки «Шаріте».

Востаннє про стан Геннадія Кернеса повідомляли його сини. Вони зазначали, що Кернес «у чудовому стані», та заперечували чутки про його інсульт. За словами Даниїла Кернеса, у міського голови Харкова було ускладнене дихання через важку форму коронавірусної хвороби.

Проте жодних фото чи відео з Геннадієм Кернесом сім'я не надавала. Востаннє Родіон Кернес поділився фото фасаду клініки «Шаріте» та знімком медичного висновку, де було вказано, що Геннадій Кернес «щоденно робить успіхи».

Оточення міського голови Харкова Геннадія Кернеса вже кілька разів заперечувало чутки про нібито його смерть. Зокрема, інформацію про смерть Кернеса спростував нам речник Харківської міськради Юрій Сидоренко.