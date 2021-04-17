Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав місцеву владу не створювати «невизначених законом воєнізованих формувань», оскільки подібна діяльність може бути використана російською пропагандою. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Руслан Хомчак заявив, що ситуація із скупченням російських військ на кордоні із Україною вимагає консолідації між державною владою та місцевим самоврядуванням. Однак «нагнітання ситуації» та створення невизначених законом воєнізованих формувань «може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною».

Так, він закликав долучатись до Збройних Сил України, зокрема поповнювати оперативний резерв та підрозділи територіальної оборони.

«У Збройних Силах України прийняті всі рішення щодо швидкого розгортання додаткових резервів та необхідних ресурсів у визначений законодавством України спосіб у разі загострення оперативної обстановки довкола нашої держави», – додав він.

Нагадаємо, що 16 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив створити загін добровольців, які поїдуть захищати країну на випадок повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Російські війська біля кордону України: що відомо

Про те, що Росія стягує війська до українського кордону, стало відомо наприкінці березня. Розвідка тоді заявила, що Росія готова до загострення на Донбасі і просування вглиб України. Це змусило США привести свої війська в Європі у максимальну боєготовність.

Розслідувачі опублікували відео, як Росія стягує до українського кордону артилерію з замаскованими номерами. Крім того, у Воронезькій області виявили великий табір російських військових з медичним шпиталем і кухнею. Він розташований за 250 км від українського кордону і впирається у заміські дачі місцевих жителів.