Екс-керівник Івано-Франківського «Голосу» каже, що партія відійшла від демократичних принципів

Голова івано-франківської обласної організації партії «Голос» Володимир Тищенко написав заяву про вихід з партії. Причиною виходу назвав тиск керівниці партії Кіри Рудик. Заяву Володимир Тищенко оприлюднив у середу, 4 серпня.

Івано-франківський «Голос» був тим осередком, який приєднався до вимоги скликати з’їзд та переобрати керівництво партії та фракції, щоб запобігти розколу політсили.

За словами Володимира Тищенка, як один з делегатів з’їзду, він не підтримав ні виключення з партії «неугодних» нардепів, ні зміни до статуту, ні виключення з політради представників Львівщини Ростислава Добоша та Черкащини Віктора Євпака. Але голосів вистачило, щоби голова партії отримала повністю підконтрольну політраду.

«Після з’їзду Кіра Рудик зателефонувала. Сказала, що бачила на камерах відеоспостереження, що я голосував не так, як треба (?!). Мовляв, я був зобов’язаний голосувати так, як вона сказала, а не так, як мені хочеться. Насправді, я зобов’язаний лише тим людям, яких переконав долучитися до партії, та виборцям, які підтримали «Голос» в Івано-Франківській області на місцевих виборах», – йдеться у дописі на сторінці Тищенка.

Екс-керівник івано-франківського «Голосу» каже, що приєднався до партії тоді, коли її основними принципами були прозорість і чесність.

«Партія позиціонувала себе, як політсила з демократичним підходом до політики. На жаль, Кіра Рудик відступила від цих принципів. Їй вдалося усунути від управління людей, які створювали партію, вона поставила власні амбіції вище за ідеологічні цінності. В результаті: таки отримала кишенькову партію, але втратила довіру більшості її членів і головне – довіру своїх виборців. Я не збираюся перетворюватися в чиюсь маріонетку і відмовляюся брати участь в тих токсичних процесах, які відбуваються вже в кишеньковій партії «Голос». Тому я виходжу з партії і складаю повноваження голови Івано-Франківської ТОП «Голос»», – резюмував Володимир Тищенко.

Додамо, що Володимир Тищенко очолив івано-франківську обласну організацію партії «Голос» у 2019 році після парламентських виборів. Володіє кількома підприємствами з виробництва пива та бруківки.

Як повідомляв ZAXID.NET у четвер, 29 липня, кілька народних депутатів покинули «Голос» напередодні партійного з’їзду, заявивши, що з партії виходить більшість народних депутатів. Партію покинули Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина і Юлія Клименко.

Раніше 7 червня партію «Голос» покинув Сергій Притула. 9 червня осередок Чернівецької області вимагав відставки Рудик. Наступного дня частина членів Вінницького осередку заявили, що виходять із партії. Черкаський та Івано-Франківський осередки також зажадали від Рудик скласти повноваження. Багато членів партії звинувачували її очільницю в узурпації влади.

16 червня на тлі розколу в партії «Голос» 10 депутатів її парламентської фракції створили окреме об’єднання «Справедливість» і оголосили недовіру керівництву. У партії створення депутатської групи назвали незаконним.

Сама очільниця «Голосу» Кіра Рудик говорила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання, зазначає «Бабель».