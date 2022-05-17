Скорочення витрат для франківських комунальників через проблеми з пальним, зростання продаж у супермаркетах, купівля позашляховиків для ЗСУ та подарунки для мами соліста Kalush Orchestra Стефанії Псюк. Коротко про головні новини Прикарпаття за 17 травня.

На 50% зменшать витрати для комунальників через проблеми з пальним

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав керівників комунальних підприємств міста зменшити видатки на 50% через дефіцит пального. Мер наголосив, що проблеми із постачанням бензину та солярки в Івано-Франківську будуть «як мінімум до кінця року».

Руслан Марцінків наголосив, що наразі у місті ситуація із пальним «дуже непроста» і вона вимагає економії. Мер також нагадав про своє прохання пересідати на велосипеди та частіше рухатися пішки.

Двоє людей загинуло внаслідок перекидання авто з мосту біля Коломиї

37-річний водій Chevrolet Nubira на швидкості з'їхав з мосту біля Коломиї. Внаслідок ДТП двоє жінок загинули на місці, водій та ще один пасажир авто – госпіталізовані. Інцидент стався близько 10:35, коли 37-річний водій Chevrolet Nubira не впорався із керуванням, зіткнувся із конструкцією моста і впав у річку. Дві пасажирки авто – 49-річна мешканка Києва та її 24-річна донька – загинули одразу на місці аварії. Ще один 50-річний пасажир та водій Chevrolet із травмами перебувають у лікарні. Винуватцю ДТП загрожує до десяти років ув'язнення.

Працівники мерії Франківська купили чотири авто для військових

Працівники виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та комунальних підприємств купили чотири позашляховики для Збройних сил України. Автомобілі придбали у Великій Британії, три із них уже відправили військовим, четверта машина – ще в дорозі.

У супермаркетах продажі зросли на 50-100%

За два місяці війни супермаркети на заході України суттєво наростили продажі та розширили асортимент, однак заробляти більше не стали через здорожчання послуги доставки товарів, обмеження на зростання цін на соцтовари від уряду, заборону продажу алкоголю та загальну економію покупців, пише Forbes Україна.

За словами директора компанії «Барком», якій належать торговельні мережі «Родинна ковбаска» та «Родинна пекарня» Олега Барана, за період березня – квітня у магазинах, крім звичного асортименту, з’явилися нові страви, зокрема, салати, млинці та голубці. Це спричинено запитом від нових покупців – переселенців.

Мамі соліста Kalush подарували сертифікат на 631 кубометр газу

Прикарпаття продовжує радіти перемозі гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022: мамі соліста музичного гурту Kalush Orchestra Стефанії Псюк подарували сертифікат на використання 631 кубометра газу. Такий подарунок Стефанії вирішило зробити керівництво компанії «Івано-Франківськгаз Збут» після перемоги колективу її сина на Євробаченні 2022. Обсяг «безплатного» газу – символічний та дорівнює сумі балів, які гурт Kalush Orchestra отримав на конкурсі в Турині.

Синоптики прогнозують нічні заморозки

У ніч на середу, 18 травня, у західних областях України очікується суттєве зниження температури повітря і заморозки ґрунту. Через заморозки у дев’яти областях України оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

«Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів», – повідомили в Укргідрометцентрі.