Позашляховики поїдуть до франківських військових, які зараз на передовій

Працівники виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та комунальних підприємств купили чотири позашляховики для Збройних сил України. Автомобілі придбали закордоном, три із них уже готові до відправки військовим, четверта машина – ще в дорозі.

Про купівлю працівниками виконкому чотирьох автомобілів для ЗСУ повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За інформацією, оприлюдненою на сайті міського голови, придбані автомобілі приїхали з Великої Британії. Наразі вже перевірено їхній технічний стан, невдовзі машини відправлять військовим із з Івано-Франківська, які виконують воєнні завдання на сході України.

«Дякуємо працівникам виконавчого комітету, завдяки яким вдалось купити автомобілі. Добре, що ми маємо можливість допомогти нашим військовим – територіальній обороні та іншим батальйонам, які сформовані з іванофранківців», – зазначив мер Руслан Марцінків.

Заступник міського голови, директор Департаменту по взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайних ситуацій Руслан Гайда розповів, що придбані автомобілі приїхали з Великої Британії. «Авто їдуть до наших військових з Івано-Франківська. Це три батальйони, які виконують воєнні завдання на сході України. Сподіваємось, що авто справно служитимуть нашим військовим», – сказав Руслан Гайда.