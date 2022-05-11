Тарас Кучма розповість про історію міста та про одного із дрогобицьких бугромістів

Мерія Дрогобича оголосила про проведення культурних заходів, під час яких збиратимуть гроші для відновлення музею Сковороди на Харківщині, який зруйнували росіяни. Серед спланованих подій – авторська екскурсія на ратушу від мера міста.

«Цьогоріч виповнюється 300 років від дня народження Григорія Сковороди. На Харківщині – єдиний музей, присвячений життю та творчості відомого українського мандрівного філософа, богослова, поета та педагога. Нещодавно музей Сковороди знищили російські окупанти. Ми запрошуємо вас відвідати низку заходів та долучитись до відновлення унікального музею», – повідомив керівник відділу культури та туризму міської ради Дрогобича Ігор Чава.

Для збору коштів на підтримку Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у Дрогобичі організують лекції, майстер-класи, авторські екскурсії та підняття на ратушу. Зокрема, від міського голови Дрогобича Тарас Кучма. Екскурсія від мера відбудеться 14 травня о 19:00. Її вартість – 50 грн.

«Запрошую вас почути історію нашого міста та ратуші від міського голови. Я особисто буду вашим гідом та намагатимусь зацікавити кожного. Усі виручені кошти ми передамо на реставрацію музею Сковороди, який знищив окупант», – запросив Тарас Кучма у Facebook.

Вартість екскурсії - 50 грн, гроші передадуть музею на Харківщині

Окрім того, як додали у Дрогобицькій міськраді, вартість кожного 5-го квитка на ратушу пожертвують на відновлення харківського музею. А міські заклади харчування «Кавун», «Твій Бургер» та «EKLER coffetogo» 1% з кави відраховуватимуть музею Сковороди.

Нагадаємо, внаслідок прямого влучання російської ракети 6 травня загорілася будівля літературно-меморіального музею Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині. У цьому маєтку український філософ прожив останні роки життя і поруч з ним був похований.