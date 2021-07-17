Головні новини Львова за 17 липня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Вбивцю стриянина Івана Гарбича затримали після нового вбивства, з приватного подвір’я на Львівщині зникла 3-річна дівчинка, 17-річний водій ВАЗ врізався у вантажівку на трасі під Львовом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 17 липня.
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Станом на 17 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 106 (+11 за попередню добу).
Вбивцю стриянина Івана Гарбича затримали після нового вбивства
23-річний затриманий не мав конфліктів зі своїми жертвами, він скоював вбивства заради інтересу.
З приватного подвір’я на Львівщині зникла 3-річна дівчинка
Вероніка бавилась на приватному подвір’ї у прикордонному селі Потелич, але приблизно о 08:00 бабця дівчинки помітила, що дитина зникла. Її розшукали за 6 км від дому.
17-річний водій ВАЗ врізався у вантажівку на трасі під Львовом
На трасі Львів – Тернопіль поблизу села Підберізці трапилась важка ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей.
Завдяки небайдужій сусідці львівські патрульні затримали злодія у Рудному
Жінка побачила, що у сусідський будинок проникли злодії, та одразу подзвонила у поліцію.
«Укусів змій значно більше, не всі звертаються за допомогою»
Львівський герпетолог Тарас Гринчишин пояснив нам причини активізації змій.