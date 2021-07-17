Вбивцю стриянина Івана Гарбича затримали після нового вбивства, з приватного подвір’я на Львівщині зникла 3-річна дівчинка, 17-річний водій ВАЗ врізався у вантажівку на трасі під Львовом. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 17 липня.

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Станом на 17 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 106 (+11 за попередню добу).

Вбивцю стриянина Івана Гарбича затримали після нового вбивства

23-річний затриманий не мав конфліктів зі своїми жертвами, він скоював вбивства заради інтересу.

З приватного подвір’я на Львівщині зникла 3-річна дівчинка

Вероніка бавилась на приватному подвір’ї у прикордонному селі Потелич, але приблизно о 08:00 бабця дівчинки помітила, що дитина зникла. Її розшукали за 6 км від дому.

17-річний водій ВАЗ врізався у вантажівку на трасі під Львовом

На трасі Львів – Тернопіль поблизу села Підберізці трапилась важка ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей.

Завдяки небайдужій сусідці львівські патрульні затримали злодія у Рудному

Жінка побачила, що у сусідський будинок проникли злодії, та одразу подзвонила у поліцію.

«Укусів змій значно більше, не всі звертаються за допомогою»

Львівський герпетолог Тарас Гринчишин пояснив нам причини активізації змій.