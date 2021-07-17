Зниклу трирічну дівчинку на Львівщині знайшли за 6 км від дому
Дівчинка захотіла піти до родичів, що живуть через ліс
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Правоохоронці знайшли зниклу дівчинку через кілька годин
Поліцейські розшукали 3-річну Вероніку Семен, що зникла вранці у суботу, 17 липня. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, її розшукали за 6 км від дому.
3-річна Вероніка Семен зникла приблизно о 08:00 у прикордонному селі Потелич. Дівчинка бавилась на приватному подвір’ї, і приблизно о 08:00 бабця помітила, що вона зникла. Самотужки розшукали дитину не вдалось, тож вона звернулась у поліцію.
Як повідомили ZAXID.NET у поліції, дівчинку розшукали за 6 км від дому приблизно о 12:10. Вона розповіла поліцейським, що захотіла піти до родичів, що живуть через ліс. Дівчинка жива та неушкоджена, її передали бабусі.
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