Правоохоронці знайшли зниклу дівчинку через кілька годин

Поліцейські розшукали 3-річну Вероніку Семен, що зникла вранці у суботу, 17 липня. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, її розшукали за 6 км від дому.

3-річна Вероніка Семен зникла приблизно о 08:00 у прикордонному селі Потелич. Дівчинка бавилась на приватному подвір’ї, і приблизно о 08:00 бабця помітила, що вона зникла. Самотужки розшукали дитину не вдалось, тож вона звернулась у поліцію.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, дівчинку розшукали за 6 км від дому приблизно о 12:10. Вона розповіла поліцейським, що захотіла піти до родичів, що живуть через ліс. Дівчинка жива та неушкоджена, її передали бабусі.