Вероніка бавилась на приватному подвір’ї у прикордонному селі Потелич, але приблизно о 08:00 бабця дівчинки помітила, що дитина зникла

Вранці у суботу, 17 липня, з приватного подвір’я у прикордонному селі Потелич на Львівщині зникла 3-річна дівчинка. Дитину оголосили у розшук і просять усіх, хто має будь-яку інформацію про неї, звертатись у поліцію.

Як повідомили ZAXID.NET у відділку поліції №2, яке й оголосило в розшук 3-річну Вероніку Семен, дитина зникла приблизно о 08:00. Вероніка бавилась на приватному подвір’ї у прикордонному селі Потелич, але приблизно о 08:00 бабця дівчинки помітила, що дитина зникла.

Приблизно годину вона намагалась самотужки розшукати Вероніку, а потім заявила про зникнення у поліцію. Ймовірно, дівчинка вийшла за межі подвіря через дірку в паркані.

Прикмери дівчинки: зріст приблизно 110 см, худої тілобудови, волосся світле, кучеряве, очі карі, має родимі плями. Була одягнена у синіх спортивних штанах, сорочка червоного кольору у клітку, на голові кепка та взута у кросівки сірого кольору

Усіх, кому відоме місце перебування дитини, просять телефонувати на лінію «102».