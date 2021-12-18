У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери, 31-річного рома засудили за викрадення немовляти, куди піти у Львові на свята. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 18 грудня.

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Станом на 18 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 380 (+118 за попередню добу).

У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери

На вул. Бандери відновили регулярний рух трамваїв №1, 4, 9 та тролейбусів №22, 29, 30.

​У Львові засудили 31-річного рома за викрадення немовляти

Юрій Лукач викрав доньку своєї колишньої, вважаючи себе батьком дитини.

Новий рік і Різдво у Львові

Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.

На Львівщині суд призначив реальний термін за підробку ковід-сертифіката

Олександру Шеленку вдалося потрапити з підробленим сертифікатом у Польщу. Однак, коли він повертався назад в Україну, прикордонники виявили, що його свідоцтво підроблене.

Час на лижі!

Розповідаємо про 10 українських гірських курортів з найдовшими трасами.