Головні новини Львова за 18 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
фото Bozhena Ivanytska
У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери, 31-річного рома засудили за викрадення немовляти, куди піти у Львові на свята. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 18 грудня.
Станом на 18 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 98 380 (+118 за попередню добу).
У Львові повністю завершили реконструкцію вулиці Бандери
На вул. Бандери відновили регулярний рух трамваїв №1, 4, 9 та тролейбусів №22, 29, 30.
У Львові засудили 31-річного рома за викрадення немовляти
Юрій Лукач викрав доньку своєї колишньої, вважаючи себе батьком дитини.
Повна програма заходів на зимові свята 2021-2022.
На Львівщині суд призначив реальний термін за підробку ковід-сертифіката
Олександру Шеленку вдалося потрапити з підробленим сертифікатом у Польщу. Однак, коли він повертався назад в Україну, прикордонники виявили, що його свідоцтво підроблене.
Розповідаємо про 10 українських гірських курортів з найдовшими трасами.
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