У Львові поранений чоловік напав на медиків швидкої допомоги, у місті збиратимуть кошти на лікування соліста балету «Життя», львівські «Карпати» дебютували у Другій лізі та інші події у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 1 серпня.

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Станом на 1 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 326 (+10 за попередню добу).

«Карпати» дебютували у Другій лізі перемогою над «Рубіконом» із рахунком 3:0

Уже на 5 хвилині Олександр Дударенко забив перший гол у ворота суперника. На першій хвилині другого тайму Дударенко оформив дубль у ворота киян. На 53-й хвилині карпатівці заробили штрафний, який виконав Євген Буднік.

У Львові поранений чоловік напав на медиків швидкої допомоги

Бригада виїхала до пацієнта з травмою голови та проникаючим пораненням черевної порожнини. Коли медики намагалися надати допомогу, чоловік накинувся на бригаду та вдарив у обличчя фельдшера.

У Львові збиратимуть кошти на лікування соліста балету «Життя»

У соліста балету «Життя» Олександра Гарбарчука виявили рак шлунку. Тож Олександрові потрібно тривале лікування.

У горах на Львівщині травмувався 15-річний велосипедист

На горі Високий Верх гвідпочинкового комплексу «Захар Беркут» під час спуску по велосипедній трасі не впорався з керуванням 15-річний хлопець.

Суд покарав водія Volkswagen за збиту на тротуарі 16-річну мешканку Турки

Водієві призначив три роки позбавлення волі, родичі загиблої відсудили у нього також 468 тис. грн матеріальної і моральної компенсації.