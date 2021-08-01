Олександрові Гарбарчуку потрібне тривале лікування

У Львові відбудеться Музичний марафон для збору коштів на лікування соліста балету «Життя» Олександра Гарбарчука. 17 серпня о 19:00 Ennio Event Square львів'ян та гостей міста запрошують на музичний марафон «Свій за свого», організованого на підтримку заслуженого артиста України Олександра Гарбарчука. У нього виявили рак шлунку. Тож Олександрові потрібно тривале лікування.

«Усі ми пам'ятаємо першу перемогу України на «Євробаченні»! Тоді в Стамбулі, поруч з Русланою, на сцені був Олександр Гарбарчук. Він у нашій творчій родині вже понад 25 років. Новина про його хворобу стала для нас громом серед ясного неба. Сашко – глибоко порядна і неймовірно сильна людина, батько двох донечок (17 і 3 роки). Сьогодні його майбутнє залежить від нашої підтримки – і фінансової, і моральної. Сашко – борець, а якщо навколо згуртуються ще й свої небайдужі люди – ми його порятуємо», – йдеться у повідомленні організаторів благодійного марафону.

У благодійному марафоні візьмуть участь:

балет «Життя»

Руслана

Павло Табаков

Panchyshyn

Назар Савко

Андріана

Октет «Орфей»

BAKUN

Ірина Доля

Ліля Ваврін

Заліско

Зіновій Карач

Paulman.

Для тих, хто не зможе бути на марафоні, але має змогу та бажання допомогти, номер картки дружини Олександра: 4149439312241445 Гарбарчук Надія.