У Львові відбудеться Музичний марафон для збору коштів на лікування соліста балету «Життя» Олександра Гарбарчука. 17 серпня о 19:00 Ennio Event Square львів'ян та гостей міста запрошують на музичний марафон «Свій за свого», організованого на підтримку заслуженого артиста України Олександра Гарбарчука. У нього виявили рак шлунку. Тож Олександрові потрібно тривале лікування.
«Усі ми пам'ятаємо першу перемогу України на «Євробаченні»! Тоді в Стамбулі, поруч з Русланою, на сцені був Олександр Гарбарчук. Він у нашій творчій родині вже понад 25 років. Новина про його хворобу стала для нас громом серед ясного неба. Сашко – глибоко порядна і неймовірно сильна людина, батько двох донечок (17 і 3 роки). Сьогодні його майбутнє залежить від нашої підтримки – і фінансової, і моральної. Сашко – борець, а якщо навколо згуртуються ще й свої небайдужі люди – ми його порятуємо», – йдеться у повідомленні організаторів благодійного марафону.
У благодійному марафоні візьмуть участь:
- балет «Життя»
- Руслана
- Павло Табаков
- Panchyshyn
- Назар Савко
- Андріана
- Октет «Орфей»
- BAKUN
- Ірина Доля
- Ліля Ваврін
- Заліско
- Зіновій Карач
- Paulman.
Для тих, хто не зможе бути на марафоні, але має змогу та бажання допомогти, номер картки дружини Олександра: 4149439312241445 Гарбарчук Надія.