15-річний хлопець травмувався під час спуску з гори Високий Верх

У Стрийському районі рятувальники спустили з гори 15-річного травмованого велосипедиста. Він не впорався з керуванням на спуску з гори і травмувався.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 31 липня у селі Волосянка, що біля Славського, на горі Високий Верх гірськолижного-відпочинкового комплексу «Захар Беркут» під час спуску по велосипедній трасі не впорався з керуванням 15-річний хлопець.

На місце виїхали рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Рятувальники за допомогою спеціального спортивного спорядження спустили травмованого хлопця до підніжжя відпочинкового комплексу та передали медикам швидкої допомоги.