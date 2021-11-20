Водій маршрутки збив і протягнув кілька кілометрів монахиню у Львові, на вул. Княгині Ольги тимчасово реорганізують рух, у восьми областях виявили новий підтип штаму коронавірусу «Дельта». Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 20 листопада.

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Станом на 20 листопада кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 94 002 (+314 за попередню добу).

Водій маршрутки збив і протягнув кілька кілометрів монахиню у Львові

У центрі Львова водій приміської маршрутки №138 збив двох пішоходок. Одна жінка зачепилася за кузов автобуса, який протягнув її аж до кінцевої зупинки на вул. Дж. Вашингтона.

ФК «Карпати» переміг АФСК «Київ» із рахунком 3:0

«Карпати» продовжують очолювати турнірну таблицю Другої ліги.

На вул. Княгині Ольги у Львові тимчасово реорганізують рух

Проїхати через міст на вул. Княгині Ольги можна буде лише крайніми правими смугами. Досі проїзд дозволений навпаки – крайніми лівими смугами.

Мерія Львова планує заборонити приміські маршрутки у місті

Міськрада Львова вже неодноразово просила ЛОДА впорядкувати рух приміських автобусів, аби вони не їхали через місто.

У восьми областях виявили новий підтип штаму коронавірусу «Дельта»

Про властивості нового підтипу відомо небагато, але вчені Інституту генетики Лондонського університету з'ясували: він як мінімум на 10-15% заразніший, ніж звична «Дельта».