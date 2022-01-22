Львівщина вийшла на перше місце в Україні за кількістю хворих, на проспекті Свободи зрізають найстаріші клени, у Львові раптово помер відомий волонтер Кость Миско. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 22 січня.

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Станом на 21 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 108 041 (+2 015 за попередню добу).

Львівщина вийшла на перше місце в Україні за кількістю хворих

Стільки нових випадків Covid-19 за добу ще не виявляли у жодній з областей.

Львів'янин переклав на українську популярну гру у слова Wordle

Гра у слова Wordle від американця Джоша Вордла стала вірусною.

У Львові на проспекті Свободи зрізають найстаріші клени

Навесні замість зрізаних дерев у центрі Львова мають висадити 24 нових клена-явора.

Львівський театр уклав угоду про ремонт з фірмою з чорного списку АМКУ

Попри порушення законодавства, ТОВ «Крона-Мах» періодично отримує замовлення від комунальних установ.

У Львові раптово помер відомий волонтер Кость Миско

Костя Миска поховають 25 січня, у вівторок, у його рідному селі Бринці Загірні, що за 40 км від Львова. Перед тим у Гарнізонному храмі Львова відбудеться парастас за померлим.