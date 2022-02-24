Путін оголосив війну Україні, протягом дня відслідковували хроніку російського вторгнення. Росіяни завдали ракетного удару по трьох військових частинах на Львівщині Позначили на інтерактивній карті адреси укриттів в місті, зібрали правила поведінки на випадок обстрілів, а також розповідаємо, що відбувається у супермаркетах та чи є причини для паніки. Про головні події 24 лютого читайте у огляді новин ZAXID.NET.

Путін оголосив війну Україні

Президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Ми протягом дня відслідковували ситуацію та зібрали хроніку російського вторгнення в одній трансляції.

Де шукати найближче укриття у Львові

Зібрали адреси укриттів, куди варто ховатись у випадку надзвичайної ситуації. Для зручності ми нанесли адреси на інтерактивну карту.

Росіяни завдали ракетного удару по трьох військових частинах на Львівщині

Вранці 24 лютого ворожі війська обстріляли три військові частини на Львівщині – у містах Броди, Кам'янці-Бузькій та Новому Калинові Самбірського району.

«Макаронів хватить всім»

Зібрали інформацію про те, що відбувається у продуктових супермаркетах.

СБУ опублікувала інструкцію з поведінки цивільних під час обстрілів

Прості правила, що можуть врятувати життя.

На в’їздах у Львів та область встановлюють блокпости

Наразі будуть зупиняти лише вибіркові автомобілі, але за потреби – документи перевірятимуть у всіх.

Допомога біженцям і військовим у Львові

Зібрали в одному матеріалі, як можна допомогти військовим та переселенцям в місті. Усі актуальні потреби, адреси та контакти.