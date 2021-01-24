Головні новини Львова за 24 січня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, сьогодні 0
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Погіршення погодних умов на Львівщині, чадним газом отруїлись 17 людей, двоє рибалок провалились під лід та загинули у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 24 січня.
Станом на 24 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 082 (+103 за попередню добу).
У Львові та області буде значне похолодання та снігові замети
Із понеділка, 25 січня, на Львівщині очікується значне похолодання місцями до -10°C та пориви вітру. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети.
За добу на Львівщині чадним газом отруїлись 17 людей
У суботу, 23 січня, у Львові трапилось п’ять випадків отруєння чадним газом, ще по одному зафіксували у Миколаєві та Самборі. Загалом до лікарень госпіталізували 17 людей. Наймолодшій потерпілій лише два місяці, а найстаршій – 94 роки.
Двоє рибалок провалились під лід та загинули біля Жидачева
Як повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини, двоє рибалок провалились під лід озера у селі Іванівці, що неподалік Жидачева.