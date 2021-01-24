«В новому законопроекті Мін’юсту ми скасуємо обмеження волі або арешт як вид покарання».

Погіршення погодних умов на Львівщині, чадним газом отруїлись 17 людей, двоє рибалок провалились під лід та загинули у огляді новин ZAXID.NET за неділю, 24 січня.

+103

Станом на 24 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 33 082 (+103 за попередню добу).

У Львові та області буде значне похолодання та снігові замети

Із понеділка, 25 січня, на Львівщині очікується значне похолодання місцями до -10°C та пориви вітру. На дорогах ожеледиця, подекуди снігові замети.

За добу на Львівщині чадним газом отруїлись 17 людей

У суботу, 23 січня, у Львові трапилось п’ять випадків отруєння чадним газом, ще по одному зафіксували у Миколаєві та Самборі. Загалом до лікарень госпіталізували 17 людей. Наймолодшій потерпілій лише два місяці, а найстаршій – 94 роки.

Двоє рибалок провалились під лід та загинули біля Жидачева

Як повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівщини, двоє рибалок провалились під лід озера у селі Іванівці, що неподалік Жидачева.