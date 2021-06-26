10-річний хлопчик з Пустомитів втік з дому, рятуючись від матері, через буревій на Львівщині була повністю знеструмлена майже сотня сіл, усе про музикантів, які виступають 26 червня на Leopolis Jazz Fest. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 26 червня.

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Станом на 26 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 848 (+18 за попередню добу).

Через буревій на Львівщині повністю знеструмлені майже сотня сіл

Сильний вітер повалив сотні дерев та обірвав лінії електропередач. У всіх районах Львова також частково немає світла.

Європа vs. Америка

Розповідаємо 5 фактів про 5 музикантів, які виступають 26 червня на Leopolis Jazz Fest.

10-річний хлопчик з Пустомитів втік з дому, рятуючись від матері

У жінки почались галюцинації, їй здалося, що в її сина вселилися демони і, за словами дитини, вона хотіла їх вбити. Переляканий хлопчик просто втік з дому.

У Львові урочисто відкрили новий колегіум Українського католицького університету

Загальний бюджет проєкту будівництва нового колегіуму УКУ становить близько 9 млн доларів.