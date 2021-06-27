Під час львівського півмарафону в центрі помер 23-річний бігун, у смертельній ДТП біля Бібрки загинули двоє людей, а також травмувались троє пасажирів, зокрема 12-річна дитина. Ці та інші події у огляді головних новин ZAXID.NET за неділю, 27 червня.

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Станом на 27 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 854 (+6 за попередню добу).

Зустріч рік по тому

Розповідаємо 5 фактів про 5 музикантів, які виступають 27 червня на Leopolis Jazz Fest.

Під час львівського півмарафону помер 23-річний бігун

Загиблий бігун не був аматором – він уже неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах.

У смертельній ДТП біля Бібрки загинули двоє людей

Автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся, загинуло двоє пасажирів: 71-річний чоловік та 48-річна жінка. Ще двоє жінок віком 66 та 61 рік отримали травми, а також постраждала 12-річна дитина.

Троє львів’ян стали чемпіонами Європи з кіокушинкай карате

Брат і сестра Олег та Ярина Король разом із Андрієм Ковалем зайняли перше місце у командному ката.