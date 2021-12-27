Головні новини Львова за 27 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотанихСофія Лазуркевич, 0
Біля Львова чоловік застрелив собаку та навів зброю на її власницю, до 100-річчя Михайла Дзиндри на фасаді Ратуші показали 3D-мапінг, професорка львівського університету стала срібною призеркою чемпіонату світу з плавання. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 27 грудня.
Станом на 27 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 113 (+24 за попередню добу).
Біля Львова чоловік застрелив собаку та навів зброю на її власницю
Між селами Зашків та Зарудці, що неподалік Львова, нетверезий чоловік застрелив собаку та націлив рушницю в обличчя його власниці. Поліція наразі лише проводить перевірку.
Професорка львівського університету стала срібною призеркою чемпіонату світу з плавання
Загалом участь у змаганнях взяли понад 3000 представників із 45-ти країн світу віком від восьми до 70-ти років.
До 100-річчя Михайла Дзиндри на фасаді Ратуші покажуть 3D-мапінг
На площі Ринок призупинили рух трамваїв та вимкнули вуличне освітлення.
На Новий рік синоптики прогнозують у Львові суттєве потепління
30 та 31 грудня у Львові та області очікується до 6 °С тепла.