Біля Львова чоловік застрелив собаку та навів зброю на її власницю, до 100-річчя Михайла Дзиндри на фасаді Ратуші показали 3D-мапінг, професорка львівського університету стала срібною призеркою чемпіонату світу з плавання. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за понеділок, 27 грудня.

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Станом на 27 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 99 113 (+24 за попередню добу).

Біля Львова чоловік застрелив собаку та навів зброю на її власницю

Між селами Зашків та Зарудці, що неподалік Львова, нетверезий чоловік застрелив собаку та націлив рушницю в обличчя його власниці. Поліція наразі лише проводить перевірку.

​Професорка львівського університету стала срібною призеркою чемпіонату світу з плавання

Загалом участь у змаганнях взяли понад 3000 представників із 45-ти країн світу віком від восьми до 70-ти років.

До 100-річчя Михайла Дзиндри на фасаді Ратуші покажуть 3D-мапінг

На площі Ринок призупинили рух трамваїв та вимкнули вуличне освітлення.

На Новий рік синоптики прогнозують у Львові суттєве потепління

30 та 31 грудня у Львові та області очікується до 6 °С тепла.