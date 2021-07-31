На атракціоні бази відпочинку «Бухта Вікінгів» загинула 38-річна жінка, через ремонт кільця на вул. Липинського – Хмельницького сім автобусів змінили маршрут, водій під наркотиками замість аналізів здав краплі для носа. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за суботу, 31 липня.

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Станом на 31 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 316 (+20 за попередню добу).

Через ремонт кільця на вул. Липинського – Хмельницького сім автобусів змінили маршрут

Ремонтники впродовж доби мають вкласти останній шар асфальту перехресті вул. Липинського – Хмельницького.

На атракціоні бази відпочинку «Бухта Вікінгів» загинула 38-річна жінка

Жінка впала з мотузкового атракціону на території відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів», що в Старому Селі біля Львова.

Перекинута вантажівка біля Миколаєва заблокувала рух на трасі Київ – Чоп

Внаслідок аварії перекинулася вантажівка, яка заблокувала рух іншого транспорту обома смугами в напрямку Львова. На проїжджу частину витікало пальне.

Росія надіслала Україні ноту через демонтаж радянської зірки на Марсовому полі у Львові

У середині липня із проханням демонтувати комуністичну символіку і таким чином виконати вимоги закону про декомунізацію до львівської мерії звернулась ГО «Суспільство майбутнього Львів».

29-річний львівський водій під наркотиками замість аналізів здав краплі для носа

Водія хлібовоза зупинили патрульні за правила дорожнього руху і направили в лікарню здати аналізи на вміст наркотиків.