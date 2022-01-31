Пік коронавірусу на Львівщині. Зараз маємо найбільше за увесь час пандемії нових інфікованих за добу. І до інших загроз: негода вирує в нашій області. Обірвані дроти, чимало аварій на дорогах і навіть лавини. Хоч сніжить і морозить, ведмежата навіть не впадали у зимову сплячку. У притулку Домажир - пожвавлення. Про активну, а не сонну зиму чотирилапих — насамкінець розповість Софія Трощук.

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Станом на 31 січня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 119 936 (+1 559 за попередню добу).

Карантин на Львівщині поширили на ринки, ресторани і розважальні центри

Обласна комісія ТЕБ і НС ввела обмеження червоної зони попри рішення державної комісії.

У львів’янина вилучили Audi A6 через їзду під наркотиками

Суд оштрафував водія на 34 тис. грн та позбавив водійських прав на три роки.

Об’їзна дорога Львова заблокована через потрійну ДТП

Поблизу Сокільників зіткнулися УАЗ, BMW та вантажівка, які перекрили значну частину дороги. Попередньо відомо про двох постраждалих.

Збитого на переході мешканця Львівщини оштрафували за порушення ПДР

Чоловік раптово вийшов на пішохідний перехід, не переконавшись у безпечності своїх дій.

На місці пожежі у Брюховичах знайшли тіла двох чоловіків

Внаслідок пожежі у приватному будинку загинув його власник з приятелем.